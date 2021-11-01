/659239/شحاته-أبو-زيد-مشروعات-قوانين-التنقيب-عن-الذهب-نقلة-صناعية-واقتصادية-فى-قطاع-التعدين

أكد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك جهد كبيرتم بذله من قبل لجنة الصناعة بمجلس النواب وذلك لإنهاء السبع تشريعات التي تم عرضها على المجلس، بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها بالعديد من المناطق ، مؤكدًا أنه إذا ما تم تنفيذ مشروعات الحفر وعمليات التنقيب فى تلك المناطق سيمثل ذلك نقلة صناعية واقتصادية كبيرة فى قطاع التعدين.

دوت الخليج وأوضح أبو زيد، في تصريحات له، أن قطاع التعدين يعانى من تنقيب عشوائى من الأهالى وخاصة معدن الذهب، وهو أمر يسبب أزمة كبيرة فى أن الدولة المصرية لم تستفيد بالشكل المناسب والأفضل منه حتى الآن، رغم الاحتياطى الوفير بباطن الأرض ومن ثم أصبحنا أمام ضآلة مساهمة من قطاع الثروة المعدنية فى الناتج المحلى الإجمالى والتى لا تتعدى نسبة 5.%مقارنة بنسبة 5%المأمول تحقيقها. شحاته أبو زيد: مشروعات قوانين التنقيب عن الذهب نقلة صناعية واقتصادية فى قطاع التعدين ولفت أبو زيد، أن بيئة الاستثمار فى قطاع التعدين خلال الفترة الأخيرة أصبحت مختلفة فى ضوء التعديلات التى تضمنها قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية مما أصبحنا أمام حوافز للشركات العالمية والمصرية العاملة فى نشاط التعدين من أجل التواجد فى السوق المصرى مما سيكون له الأثر الإيجابى فى استخراج الكثير من المعادن من باطن الأرض والدخول فى مراحل التصنيع والتصدير.

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