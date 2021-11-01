إليكم مواعيد عرض مسلسل «زي القمر» على قناة cbc

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بدأت قناة cbc في عرض حكاية جديد من حكايات مسلسل «زي القمر» والتي أتت بعنوان «حتة من القمر» وذلك منذ يوم السبت الماضي.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض مسلسل زي القمر عبر فضائية cbc

وتعد حكاية «حتة منا القمر» ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتأليف السيناريت الشابة ميرنا الفقي، ويشاركها في البطولة الفنان محمد العروسي.

مواعيد عرض حكاية حتة من القمر من مسلسل زي القمر

وتُعرض حكاية «حتة من القمر» بداية من السبت إلى الأربعاء، على شاشة CBC، الساعة 8 مساءً، وتعاد الساعة 2.30 صباحًا والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة CBC دراما، الساعة 11 مساءً، وتعاد الساعة 5 صباحًا، والساعة 4 مساءً، كما تعرض أيضًا على منصة "watch it".

وتظهر لقاء الخميسي بوحمة سوداء في وجهها خلال أحداث الحكاية، مما يعرضها للتنمر من كل من حولها، ليستعرض المسلسل معاناة أي شخص لديه شيء مختلف.

حكايات مسلسل زي القمر الموسم الثاني

وتألقت كلا من الفنانة بشرى والفناة داليا مصطفى بحكايتهم “مش مبسوطة”، التي عرضت الأسبوع المنقضي من مسلسل “زي القمر”، وشاركهما البطولة كلا من أحمد سعيد عبد الغني وهشام إسماعيل وداليا مصطفى، وتأليف عمرو الدلى وإخراج شيرين عادل.

كما سلطت سوسن بدر خلال حكاية «اللي خلف مامتش» الضوء على المشاكل الخاصة التي يتعرض لها الأرامل والصعوبات التي تواجهم في تربية أولادهم بعد فقد الأب، وخاصة المشاكل التي يعانوا منها عند تقسيم الميراث.

«اللي خلف ماماتش» بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، إيهاب فهمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، و من إخراج أحمد شفيق و تأليف مصطفى جمال هاشم.

مسلسل زي القمر

الموسم الأول من مسلسل زى القمر، شهد عرض حكايات"حتة مني"، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.