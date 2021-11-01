بحضور نيفين القباج: تضامن النواب تناقش مشروع قانون حقوق المسنين«صور»

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بدأت لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصبي وبحضور استكمال نظر العديد من مشروعات القوانين الهامة الموضوعه على أجندة اللجنة، حيث تم استكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.

واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي (وستون نائبا أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين هذا وشهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، طرح تعديلات جديدة بشأن قانون المرور والموافقة عليها نهائيًا بجلسة الاثنين، حيث تضمنت إضافة اللائحة التنفيذية بالمادة 7فقرة أخيرة لتحدد فيما بعض مواصفات الدراجات الآلية وهى من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلى ومن أنواعها دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء أو الأفراد، وأيضا التوك توك وهو دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر، وأيضا دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر مصممة للسير فى الأماكن الوعرة ولا يسمح لها بالسير إلا فى الأماكن الجبلية والساحلية.

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