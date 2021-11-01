/659245/النائب-عماد-خليل-يعلن-موافقته-على-الـ-7-مشروعات-قوانين-بالترخيص-لوزير-البترول-بالتنقيب-عن-الذهب-فيديو
قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان الاتفاقيات السبعة تنظم عمليات استخراج والتنقيب عن الثروات المعدنية، إضافة إلي توفير فرص عمل لأهالي المنطقة.
وأشار النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، عضو تنسيفية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن الاتفاقيات السبعة بالتراخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبه له، تساهم فى القضاء على البحث والتنقيب العشوائي عن الثروات المعدني، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطني.
دوت الخليج
هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الاثنين على سبعة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب عماد خليل يعلن موافقته على الـ 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالتنقيب عن الذهب «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.