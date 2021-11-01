/659245/النائب-عماد-خليل-يعلن-موافقته-على-الـ-7-مشروعات-قوانين-بالترخيص-لوزير-البترول-بالتنقيب-عن-الذهب-فيديو

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان الاتفاقيات السبعة تنظم عمليات استخراج والتنقيب عن الثروات المعدنية، إضافة إلي توفير فرص عمل لأهالي المنطقة.

وأشار النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، عضو تنسيفية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن الاتفاقيات السبعة بالتراخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبه له، تساهم فى القضاء على البحث والتنقيب العشوائي عن الثروات المعدني، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطني.

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هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الاثنين على سبعة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.