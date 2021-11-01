/659250/دينية-النواب-توجه-بدراسة-طلب-الاستغناء-عن-مساحة-الـ-8000-متر-تابعة-للأوقاف لاستغلالها
ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة الموافقة والاستجابة والاستغناء عن مساحة الـ 8000 متر أرض تابعة للأوقاف مهبط المطار بجوار مرور ملوي بمدينة ملوي محافظة المنيا لإنشاء مدارس عليها، بحضور سيد محروس ممثل وزارة الأوقاف.
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وطالب النائب مقدم طلب الإحاطة، بسرعة الموافقة والاستجابة من وزارة الأوقاف والاستغناء عن هذه المساحة لمحافظة المنيا بنظام الاستبدال، موضحا أنه قد سبق وتقدم بطلبات منذ عامين لوزير الأوقاف ولمحافظ المنيا، وقام المحافظ السابق بمخاطبة الأوقاف للاستغناء بنظام الاستبدال.
وشدد عبد الستار، علي ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات حتي يتم إنشاء مدارس علي هذه الأرض، داعيا الأوقاف إلي مراعاة البعد الاجتماعي.
دينية النواب توجه بدراسة طلب الاستغناء عن مساحة الـ 8000 متر تابعة للأوقاف لاستغلالها
من جانبه، قال الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر بعد شهر، للانتهاء من هذا الموضوع وحسمه، لمنح فرصة لدراسته والرد عليه من قبل وزارة وهيئة الأوقاف.
وأكدت اللجنة علي ضرورة حضور هيئة الأبنية التعليمية، وهيئة الأوقاف المصرية في الاجتماع المقبل، لحسم هذا الموضوع، وذلك لأن ممثل "الابنية التعليمية" لم يحضر خلال انعقاد الاجتماع.
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