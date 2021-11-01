وزير التربية والتعليم يشارك فى فعاليات إكسبو دبى 2020

جدة - نرمين السيد - غادر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى اليوم الاثنين القاهرة متجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة فى فعاليات معرض "إكسبو 2020" فى دبى.





وذكر بيان صادر عن الوزارة مساء اليوم أن الوزير سيشارك فى العديد من الفعاليات، التى ستقام فى الجناح المصرى بExpo Dubai، وتتنوع هذه الفعاليات بين حلقات نقاشية وندوات.

ويستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالمعرض، تجربة مصر فى تطوير التعليم بصفة عامة ونجاح وزارة التعليم فى العبور من أزمة كورونا وعقد الامتحانات فى ظل انتشار الجائحة، بصفة خاصة، حيث تم البدء عام 2018 فى تطبيق النظام الجديد على طلاب الصفوف الأولى وصولا هذا العام للصف الرابع الإبتدائى وذلك وفق "رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030"، كما تم تطبيق المنظومة الإلكترونية والتابلت، والتى استهدفت طلاب المرحلة الثانوية.

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