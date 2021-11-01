جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن قضية المناخ أصبحت تؤثر على الجميع، لا سيما وأن التقرير الأخير للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ بأن تعزيز هدف المناخ لتحقيق 1.5 درجة سار أمرًا حتميا لا يحتمل التأخير.





وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته أمام الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، اليوم الإثنين، أن مصر بادرت باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموى مستدام، ويأتى تغير المناخ والتكيف وأثره فى القلب منه، ويهدف الوصول إلى بالمشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول 2025 و100% بحلول 2030. وأوضح السيسى، أن مصادر الطاقة المتجددة اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة فى مصر وتعمل على الوصول إلى 42% بحلول 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة، كما تعمل على النقل النظيف من خلال التوسع فى شبكات المترو والسيارات الكهربائية وإنشاء المدن الذكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: مصر بادرت باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموى مستدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.