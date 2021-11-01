وزيرة البيئة تلتقى نظيرها القبرصى لمتابعة مستجدات قمة المناخ Cop 26

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وأكدت فؤاد خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية القبرصية والتعاون المشترك بين البلدين فى القضايا البيئية سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، مشيرة إلى اهتمام مصر بدعم التعاون مع الجانب القبرصى وخاصة فى مجالات التغيرات المناخية مشددة على التزام مصر بخطط العمل التى تم الاتفاق عليها.
وتناول اللقاء بحث آخر المستجدات فى مسارات التعاون التى تم بحثها خلال اللقاءات السابقة فى مجالات حماية المياة وآثار التغيرات المناخية على المسطحات المائية وكذلك التلوث بالزيت وآخر مستجدات العمل بين الطرفان.
وناقش الطرفان المواقف المصرية المؤيدة لتحقيق المصالح البيئية المشتركة لكافة الدول وخاصة الجانب الافريقى وكذلك الرؤى المشتركة حول قضايا تغير المناخ خلال الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف لتحقيق المصالح المشتركة وحماية البيئة واتفقا على عقد اجتماع آخر لمشاركة الرؤى والمستجدات.
ومن جانبه، أشاد وزير البيئة القبرصى باهتمام مصر الملحوظ بملف البيئة والتغيرات المناخية على المستويين المحلى والعالمى لتحقيق المصالح المشتركة لكافة الدول وخاصة الدول الإفريقية وإنجازاتها المميزة بالمحافل الدولية.
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