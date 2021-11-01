السيسى : التزام الدول النامية بمواجهة التغيرات المناخية مرهون بحجم الدعم

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر أصدرت مؤخرًا الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، وحتى توضع هذه الجهود فى إطارها المؤسسى انتهت مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ عام 2050.





وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته أمام الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، اليوم الإثنين، أن مصر تدرك حجم التحديات التى تواجهها جميع الدول النامية، مؤكدًا أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها فى مواجهة التغيرات المناخية مرهون بحجم الدعم الذى تحصل عليه، خصوصًا من التمويل الذى يعد حجر الزاوية لقدرة الدول على رفع طموحها المناخى فى إطار التوازن الدقيق الذى يمثله اتفاق باريس. وأوضح أن من الضرورى المحافظة على اتفاق باريس لضمان جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية من التغير المناخى.

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