السيسى: نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المناخى المتاح وحجم الاحتياجات

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "إننا نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المناخى المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية، علاوة على العقبات التى تواجهها دولنا فى النفاذ إلى هذا التمويل".





وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته أمام الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، اليوم الإثنين، أن من الضرورى وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنويا لصالح تمويل المناخ فى الدول النامية. وأكد "السيسى"، دعم مصر لما نادى به سكرتير عام الأمم المتحدة، من ضرورة ألا يقل حجم التمويل الموجه للتكيف، عن نصف التمويل المتاح، وعلى أهمية بدء التشاورات حول الهدف التمويلى الجديد لما بعد 2025.

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