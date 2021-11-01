الرئيس السيسى يشيد بدور الكونغو فى تسوية أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الرئيسين أعربا عن رضاهما عن المستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسى، أو على مستوى التعاون الاقتصادى الذى يشهد فى الفترة الأخيرة طفرة غير مسبوقة فى تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتقدم الرئيس الكونغولى بالشكر للرئيس السيسى على دعم مصر المتواصل لبلاده فى هذه المرحلة الهامة من تاريخها، بما يمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل بين الدول الإفريقية.

كما أشاد الرئيس بالجهود التى قامت بها الكونغو الديمقراطية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى من أجل تحقيق التطلعات التنموية للقارة الإفريقية والترويج لقضاياها ومواقفها فى المحافل الدولية، فضلاً عن مساعيها المقدرة لتسوية أزمة سد النهضة، مؤكداً الموقف المصرى الراسخ من هذه القضية، ورؤيتها القائمة على الانخراط بشكل نشط فى المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق ملزم قانوناً بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك تحت مظلة الاتحاد الإفريقى بما يتسق مع البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن الدولى فى هذا الشأن.