الرئيس السيسى: قلقون إزاء فجوة التمويل وحجم احتياجات الدول النامية لمواجهة تغيرات...



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "نشعر بالقلق بإزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم التمويل الذى تحتاجه الدول النامية لمواجهة أثار التغيرات المناخية".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال قمة المناخ، المنعقدة في بريطانيا، أنه من ثم لابد من وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بتوفير 100 مليار دولار سنويا لمواجهة الدول النامية للتغير المناخى.

وتابع الرئيس السيسى: "على الرغم من عدم مسئولية القارة الأفريقية عن أزمة المناخ تواجه القارة الافريقية تبعات أزمة ظاهرة التغيرات المناخية أكثر من أي أحد وما يترتب عليها من ظواهر، ولكن تعد القارة الأفريقية نموذجا للعمل الجاد وفقا لما متاح من امكانياتها والتمويل الذى يتم توفيره".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه بالأمس إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.