وزير الإنتاج الحربي: تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز خلال 5 سنوات

أكد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الانتاج الحربى، أهمية التصنيع المحلى، لافتاً إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2022 سيتم طرح سيارة مصرية بالتعاون مع الجانب الاماراتي.
وأضاف وزير الإنتاج الحربي ، في تصريحات صحفية، على هامش الاحتفال بعيد السابع والستين للوزارة، أنه يتم إنتاج شاسيه عربة هامر فى مصنع ٢٠٠ الحربى على مراحل.
وأكد أنه خلال خمس سنوات سيتم تغيير كل محركات النقل العام فى القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز.
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