الرئيس السيسي: العمل على مواجهة تغير المناخ أمر حتمى لا يحتمل التأجيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن قضية المناخ باتت تأثر علينا جميعا وأكد التقرير الأخير للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ أن تعزيز عمل المناخ لهدف 1.5 درجة مئوية صار أمر حتمى لا يتحمل التأخير.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته أمام قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ: بادرت مصر بتطبيق نموذج تنموى مستدام يأتى تغير المناخ والتكيف منه في القلب منه، ويهدف إلى الوصول بالمشروعات الخضراء إلى 50% بحلول 2025 و100% بحلول 2030، وعلى سبيل المثال تمثل مصادر الطاقة المتجددة 20 % من مزيج الطاقة المصرية ونعمل على وصولها 42% بحلول عام 2035.