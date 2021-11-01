الرئيس السيسي: مصر تعمل على التحول للنقل النظيف وترشيد استخدام المياه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تعمل على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والسيارات والقطارات الكهربائية وتجهيز البيئة التحتية اللازمة لذلك فضلا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمه أمام قمة المناخ: "تنفذ مصر مشروعات من أجل لترشيد استخدام المياه مثل تبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية".
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