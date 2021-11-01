الرئيس السيسي: تنفيذ الدول النامية التزاماتها بتغيير المناخ مرهون بحجم الدعم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها في تغيير المناخ مرهون بحجم الدعم الذى تحصل عليه خاصة من حيث التمويل الذى تحصل عليه مما يمكنها من مواجهة التغير المناخى.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال قمة المناخ المنعقدة في بريطانيا، الدول النامية تحتاج لدعم مادي لمساعدتها في مواجهة تغير المناخ، متابعا: الدول النامية تحتاج لدعم مادي لمساعدتها في مواجهة تغير المناخ.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه بالأمس إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.