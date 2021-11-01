الرئيس السيسى: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تدعم جهود مصر التنموية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية أصدرت مؤخرا الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار وحتى توضع هذه الجهود في إطارها المؤسسى انتهت مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ: أن إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى تحديث مصر للمساهمة المحددة وطنيا بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات مكملة لجهود الدولة التنموية وتحقيق المساعى للتعافى من من أثار جائحة ولا تكون عبء عليها.. وتدرك مصر التحديات التي تواجهها كافة الدول النامية.