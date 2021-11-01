الرئيس السيسى: ندعو العالم لمعاملة أفريقيا تعامل خاص وفقا لحجم تحديات المناخ

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تدعو العالم لمعاملة أفريقيا تعامل خاص وفقا لحجم التحديات التى تواجهها القارة الأفريقية لمواجهة أثار التغيرات المناخية.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بقمة المناخ المنعقدة في بريطانيا: "واثق أن التداولات التي تشهدها قمتنا والنتائج التي تخرج بها تعبر عن التزامنا السياسية في مواجهة التغير المناخى".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه بالأمس إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.
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