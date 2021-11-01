الرئيس السيسي: نتطلع إلى استضافة مصر للدورة القادمة لقمة المناخ

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "نتطلع إلى استضافة الدورة القادمة لقمة المناخ، متابعا: "قلقون إزاء التمويل المتاح وحجم الفجوات فى الدول النامية".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بقمة المناخ، المنعقدة فى بريطانيا، أن القارة الأفريقية تواجه التداعيات الأخطر لتغير المناخ، موضحا أن الدول النامية تحتاج لدعم مادى لمساعدتها فى مواجهة تغير المناخ.

وتابع الرئيس السيسى: "نتطلع لاستضافة قمة المناخ فى مصر باسم القارة الأفريقية، حيث سنسعى إلى تعزيز عمل المناخ الدولى للوصول لنتائج مؤتمر باريس".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، توجه بالأمس إلى بريطانيا للمشاركة فى الدورة 26 "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” والتى ستعقد على مدار يومى الأول والثانى من نوفمبر بمدينة جلاسجو.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتى تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك فى ضوء الدور الهام الذى تقوم به مصر على المستويين الإقليمى والدولى فى إطار مفاوضات تغير المناخ.