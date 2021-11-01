/659251/والد-ياسمين-صبري-يهاجمها-مجددا-عندها-خلل-نفسي-ومنعت-خطوط-التواصل-بينا

فجر والد ياسمين صبري تصريحات جديدة حول أزمته مع ابنته مشيرا إلى أنه لم يجد سوى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنه بعدما قطعت ياسمين جميع خطوط التواصل بينهما.

دوت الخليج يرصد تصريحات جديدة من والد ياسمين صبري حول ابنته

قال والد ياسمين صبري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج et بالعربي: «أنا مش متخيل إنها في يوم من الأيام تهاجمني.. مش عارف ليه حاجة تحزن لأقصى درجة»، مشيرا إلى أنا حدث لها خلل نفسي أثر بها وجعلها تنسى الفترة التي بينها وبين والدها.

وتابع أشرف صبري: "والله ما كنت حابب أتكلم أو أقول لكن معنديش وسيلة أظهر بيها حزني دا ليها أو لأي حد من أهلي لأنها قطعت كل خطوط التواصل ربنا يهديها".

أشرف صبري يكشف حقيقة استغنائه عن ابنته ياسمين صبري

وأوضح أشرف صبري حقيقة ما زعمته ابنته ياسمين من تخيليه عنها وعن تربيتها، فقال: " أنا سافرت فرنسا 4 سنين وكنت ببعت نفقة الأولاد لحد ما رجعت وتوليت تربية ياسمين من ابتدائي لحد ما اتجوزت ومفتاح بيتي معاها من زمان"، مشيرا إلى أنها عندما كانت بعمر صغير ونقلها والدها إلى مدرسة EGC واحدة من أعرق المدارس في الإسكندرية.

وأضاف: «رغم إني كنت كاره دخولها مجال التمثيل إلاكنت معجب بدورها في "جبل الحلال"وكانت بتاخد رأيي في كل خطوة".

بداية الخلاف بين ياسمين صبري ووالدها

أما عن بداية الخلاف بينهما قال والد ياسمين صبري إن قطيعتهما وقعت منذ طلاقها من زوجها الأول دون علمه لافتا إلى أن سبب عدم حضوره عقد قرانها هو أنها تزوجت دون علمه ولم يتبع زوجها الأصول في الزواج من فتاة تنتمي إلى عائلة كبيرة لذا فهو لا يعترف بتلك الزيجة.

والد ياسمين صبري يعلن مقاضاة صديقتها

أما بشأن صديقتها فقال أشرف صبري أنه لا يعرفها ولكنه يعلم الهدف تماما من المنشور متوعدا بمقاضاتها بتهمة السب والقذف لارتكابها خطأ قانوني وأهانته.

خناقة ياسمين صبري مع والدها

وكانت شهدت مواقع التواصل الإجتماعي حرب أهلية بين الفنانة ياسمين صبري ووالدها بدأها الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، بعدما شن هجومًا واسعًا على ابنته الفنانة ياسمين صبري زوجة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد رفضها حضور زفاف شقيقها.

كتب والد ياسمين صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "فرح ابني بكره، ربنا رزقه بأجمل عروسة.. أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتي يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغريهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع اصبح لأبني اخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من شياطين".

لتحدث بينهم العديد من المجدالات خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، جعلت المواقع تتنبأ باتخاذ أبو هشيمة موقف من والد ياسمين صبري.