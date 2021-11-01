غدا..سميرة سعيد تتألق على مسرح النافورة

تستعد الفنانة المصرية سميرة سعيد لإحياء حفل غنائي جديد ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية وذلك في مساء يوم الغد على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

دوت الخليج يرصد موعد حفل سمير سعيد بالأوبرا

ويبدأ الحفل في الثامنة مساء ووتولى الفنانة سميرة سعيد الفقرة الثانية من الحفل، بقيادة المايسترو محمد عرام.

ينطلق مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 30 بداية من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال مجموعة من الحفلات التي من المقرر أن يحيها نخبة من نجوم مصر والوطن العربي.

وتواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الترتيبات والاستعدادات النهائية، لانطلاق فعاليات المهرجان، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتديره الفنانة جيهان مرسي، ويستمر على مدار 15 يومًا متتالية

ماجدة الرومي تحي حفل الختام والأعلى سعرا بين النجوم

وطرحت إدارة مهرجان الموسيقى قائمة بأسعار الحفلات الخاصة بالنجوم، وتصدرت الفنانة القديرة ماجدة الرومي قائمة الأعلى سعرا بينهم اذ أنها من المقرر أن تحي حفل ختام المهرجان في يوم 15 نوفمبر، وأتت أسعار التذاكر على النحو الأتي الأعلى 2010 جنيهات، وتضم ثلاث فئات أخرى تتراوح بين 1760 جنيهًا، 1510 جنيهات، و860 جنيهاً، ومن المقرر أن يشاركها بالحفل أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني وقيادة المايسترو العالمي نادر عباسى.

حفل هاني شاكر بمهرجان الموسيقى

وينطلق حفل هاني شاكر يوم الخميس الموافق 11 من شهر نوفمبر المقبل، في تمام الساعة 8 مساءًا، وتبدأ أسعار تذاكر الحفل من 300 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه.

وكان قد روج شاكر لحفله بمهرجان الموسيقى العربية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشر البوستر الرسمي للحفل وعلق عليه قائلا: “حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الثلاثون، يوم الخميس 11-11-2021 الساعه 8 مساءًا.. علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، أسعار التذاكر: 300 - 500 - 750 -1000”.