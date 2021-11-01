/659253/الزمالك-يواجه-أندرلخت-البلجيكي-وبازل-السويسري-بمعسكر-الإمارات
يستغل نادي الزمالك فترة التوقف الدولي في أول أيام السنة القادمة لعام 2022 والتي تأتي في الـ 1 من يناير حتى الـ 9 من نفس الشهر، في فترة إقابة بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، لرحلة بحص ومباريات للفريق الأول لكرة القدم، بمواجهات اندية اوروبية لزيادة خبرة الفريق.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ويشارك بعض من لاعبي الزمالك مع المنتخب الأول، في بطولة الأمم الأفريقية، والتي لم يتم الإعلان عنها من قبل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني.
لجنة إدارة الزمالك:
ووقعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عقدا مع إحدى شركات التسويق لإستضافة القلعة البيضاء، في معسكر بالإمارات خلال الفترة من ١ إلى ٩ يناير المقبل بالشارقة خلال فترة توقف الدوري الممتاز بسبب إقامة بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون في التوقيت نفسه.
وتتخلل المعسكر ٣ مباريات ودية دولية للزمالك مع أندية: أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري وأحد الأندية الإماراتية.
ومن المقرر أن تحتفل الشركة الراعية للمعسكر بالزمالك بطل الدوري المصري مع جماهير الزمالك في الإمارات.
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