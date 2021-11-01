/659254/محمد-هنيدي-يغني-بالإنجليزية-للمرة-الأولى-بمسرحية-سلام-مربع

يخوض نجم الكوميديا محمد هنيدي تجربة جديدة في عالمه الفني، حيث يغني للمرة الأولى باللغة الإنجليزية في مسرحيته الجديدة «سلام مربع».

دوت الخليج يرصد تفاصيل غناء الفنان محمد هنيدي بالإنجليزية في مسرحيته «سلام مربع».

أيمن بهجت قمر يفجر مفاجأة بشأن مسرحية سلام مربع

أعلن عن ذلك النبأ، الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: "‏النهارده هيشهد التاريخ وهيكتب أول خطوة للعالمي"

وتابع: "أول أغنية ليا باللغة الإنجليزية من كلماتي ومن ألحان عمرو مصطفى وغناء المطرب العالمي الفنان محمد هنيدي، مع أول يوم عرض لمسرحية سلام مربع بموسم الرياض.. كونجراتيليشنز لفريق العمل".

ويشارك مجموعة من نجوم الكوميديا في بطولة مسرحية «سلام مربع»، من بينهم أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، إيمان السيد، بالإضافة إلى ميرنا نور الدين، ومن تأليف وإخراج خالد جلال.

أحداث مسرحية «سلام مربع»

وتدور أحداث المسرحية في إطار من الكوميديا حول مطرب شعبي يدعى «سيد» يحاول جمع الأموال اللازمة للزواج من حبيبته، وفي الوقت نفسه يواجه صراع مع المجتمع وسط محاولاته للوصول إلى الشهرة وإقناع الجميع بموهبته في الغناء.

الإنس والنمس بطولة محمد هنيدي

ويعرض لـ هنيدي حاليًا فيلم "النمس والإنس"، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية تحسين الشبراوي ويجسده محمد هنيدي.وهو موظف حكومي فقير يرث بيت رعب في ملاهي، ويتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، كما تلعب دور والدته عارفه عبدالرسول، وبمرور الأحداث يقع تحسين في حب منة شلبي التي تظهر بدور عفريته.