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اللجنة الأولمبية تقترح التنفيذ بالقوة الجبرية

آثار النائب حاز إمام وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أزمة صدور قرار من مركز التسوية والتحكيم الرياضى بشأن اللاعب محمود عبد الرازق (شيكابالا) وإلغاء العقوبة الخاصة بوقفة دون تنفيذها حتى الآن، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا على أن هذا الأمر يحتاج لرد من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى.

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جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، حيث أكد النائب محمد الحسينى بأن هذا الأمر يحتاج لرد حاسم، فيما أكد النائب حازم إمام، بأن الأمر يحتاج رد حاسم أيضا ليعقب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى بأن مركز التسوية والتحكيم أحكامه نافذة وواجبة التنفيذ وهو الجهة الرياضية المنوط بها مثل هذه الأحكام.

وتدخل هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، بقول بأن مركز التسوية والتحكيم يصدر الحكم وإذا لم يتم التطبيق يتم التنفيذ من خلال الصيغة التنفيذية القوة الجبرية من جانب محكمة استئناف القاهرة، ومن ثم هذا هو الطريق القانونى للتنفيذ، فى الوقت الذى أكد النائب حسام المندوة، عضو مجلس النواب عضو لجنة الزمالك، مؤكد أن المهندس أحمد مجاهد قال حرفيا بإحدى البرامج بأن شيكابلا أن يذهب للتسوية والتحكيم من أج الحصول على حكم بعد إيقافة وعندما جاء الحكم لصالحه لم يقوم بالتنفيذ، مشيرا إلى أن المادة 79 من لائحة اتحاد الكرة أكد أهمية التنفيذ لقرارات مركز التسوية والتحكيم.

ووجه النائب حسام المندوة الشكر للنائب محمد الحسينى، والنائب حازم إمام على إثارة هذا الملف، مؤكدا على ضرورة تنفيذ حكم شيكابالا وفق صحيح القانون.

الحكومة والبرلمان:قرار مركز التسوية والتحكيم بشأن وقف عقوبة شيكابالا« ينفذ فورا » «فيديو وصور»

وقرر مركز التسوية والتحكيم إلغاء عقوبة اتحاد الكرة ضد محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلا أن اتحاد كرة القدم لم ينفذه حتى الآن،وكان اتحاد الكرة أعلن إيقاف شيكابالا، لمدة ٨ مباريات بجانب تغريمه ٥٠٠ ألف جنيه علي خلفية دخوله في مشادة كلامية مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة علي هامش احتفال الزمالك بالتتويج بلقب الدوري الممتاز.