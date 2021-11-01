الرئيس السيسي: تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها فى مواجهة تغير المناخ مرهونًا بحجم الدعم التى تحصل عليه

/659257/الرئيس-السيسي-تنفيذ-الدول-النامية-لالتزاماتها-فى-مواجهة-تغير-المناخ-مرهونا-بحجم-الدعم-التى-تحصل-عليه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" بادرت مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنمويًا مستدام، يأتى تغير المناخ والتكيف مع أثره فى القلب منه، ويهدف للوصول إلى المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025 و100% 2030".

دوت الخليج

الرئيس السيسي خللا كلمته بالقمة 26 الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" تمثل مصادر الطاقة المتجددة اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة فى مصر، ونعمل على وصولها إلى 42% بحلول عام 2035، بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن مصر تعمل على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع فى شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، فضلًا عن إنشاء المدن الذكية وغيرها من الأمور.

الرئيس السيسي: مصر أنتهت من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

وأكد أن مصر أصدرت مؤخرًا الطرح الأول للسندات الخضراء، لتمويل تلك المشاريع المنفذة.

كما أشار إلى أن مصر انتهت من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ عام 2050 والتى ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهمتها المحددة وطنيًا، بحيث تكون مكملة لجهود الدولة التنموية فى إطار التعافي من جائحة كورونا.

وتابع:" أود التأكيد على أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها فى مواجهة تغير المناخ، مرهونًا بحجم الدعم التى تحصل عليه، خاصة من التمويل الذى يعد حجز الزاوية والحدد الرئيسي لقدرة دولنا على رفع طموحها المناخي فى إطار التوازن الدقيق.