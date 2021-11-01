نواب البرلمان يطالبون بسحب الجنسية المصرية من أحمد مجاهد..يوسف الحسينى :«مفكر نفسه مجبتهوش ولادة»

/659258/نواب-البرلمان-يطالبون-بسحب-الجنسية-المصرية-من-أحمد-مجاهديوسف-الحسينى-مفكر-نفسه-مجبتهوش-ولادة

واصل أعضاء مجلس النواب، هجومهم علي أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، مطالبين بسحب الجنسية المصرية منه، واحالته للنيابة العامة.

وقال النائب يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، ليس لنا علاقة بمشكلات أحمد مجاهد النفسية، سواء وهو صغير كان بيخمس بالموتوسكل أو غيره، و شايف ان لنا دور تشريعي، بتعديل القانون، وكذلك إحالة المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد الي النيابة العامة، ومن ثم يتم إيقاف أحمد مجاهد بموجب القانون"

وقال النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، ان استقواء أحمد مجاهد بجهة خارجية لايتطلب الاطاحة من منصبه فقط بل يتطلب سحب الجنسية أيضا وأضاف، لدينا مخالفات مالية كبيرة، تتطلب الاحالة للنيابة العامة.

وأيده في مطلب سحب الجنسية المصرية منه، النائب محمد السعيد عوض، موجها هجوم حاد لمجاهد.

وطالب باحالة كافة المخالفات للنائب العام للتحقيق فيها.

وقال النائب أحمد الألفي، عضو مجلس النواب، هناك فساد مالىأخلاقي باتحاد كرة القدم، كما أن عدم احترام للبرلمان. واقول كل النواب غير راضيين عن اتحاد الكرة.

وأضاف، للأسف كترة الفلوس مجمدة قلبهم، ولكن مصر لها رئيس محترم.

وأيده النائب مجدى الأمير، عضو مجلس النواب، متسائلا، : من هو أحمد مجاهد، هل هو أسطورة داخل اتحاد الكرة هل هي عصابة داخل الاتحاد؟

وأضاف الأمير، استمرار احمد مجاهد في منصبه، أمر غير مقبول، مطالبا الوزير بالتدخل وحل تلك اللجنة الفاسدة بموجب المستندات التي تثبت المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد.

قال النائب سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، أن واقعة اتحاد الكرة مع النائب حسام عاشور، بها كيدية، وتواطؤ واضح من الاتحاد.

وأوضح عمارة في كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن حال صحة واقعة مخالفة ملعب النائب حسام عاشور، للمقاسات المحددة، فذلك يعد تواطؤ من الاتحاد وتزوير في أوراق رسمية، نظرا لسماح الاتحاد بإقامة مباريات علي الملعب قبل نزول لجنة التفتيش.

وتابع عمارة، أيضا حال عدم صحة الواقعة، فذلك يعد تزوير ايضا، لأنه اتهام بدون وجه حق، يتطلب الاحالة للنيابة العامة.

وأكد عمارة أن في الحالتين، يوجد تزوير من اتحاد كرة القدم، لايمكن السكوت عليه.

وتابع، أيضا هناك كيدية واضحة، تجاه النائب حسام عاشور، نظرا لأن لجنة التفتيش ذهبت لنادى النائب حسام عاشور بعدما تقدم الأخير بطلب إحاطة ضد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم.

وكان النائب حسام عاشور، قال،: امتلك نادى خاص وعليه ملعب يضاهى أى ملعب بالجمهورية، والدليل أن جميع المنتخبات المصرية والعربية عسكرت عندى ولعبت على ملعبى"

وأضاف عاشور خلال كلمته بالاجتماع، كل اللاعبين في المنتخب المصرى كانوا يلعبون على ذلك الملعب، وبعد مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة بشأن مخالفات اتحاد الكرة، فوجئت بمنطقة الجيزة للرياضة، قادمة لعمل معاينة للملعب، متعمدة لتشريك الملعب، وقالت ان العارضة ناقصة سم ونص.

وطالب عاشور، بتشكيل لجنة من الشباب والرياضة لمعاينة ملاعب الدرجة التانية والثالثة والرابعة.