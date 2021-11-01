زراعة 33 ألف فدان من محصول بنجر السكر بالبحيرة «صور»

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شددالمهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالحيرة ، علي تكثيف المرور على المساحات المنزرعة بمحصول بنجر السكر ، وحث المزارعين على زراعة المحصول لما له من عائد مادى مجزى بالإضافة الى سد الفجوة الغذائية منه ، حيث تم زراعة 33 ألف فدان عروه أولى وثانية وثالثه ، وجارى التعاقد مع بعض الشركات من قبل المزارعين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقامت اللجنة المشكلة برئاسة المهندس عبد الغنى عمرو رئيس قسم المحاصيل السكرية بالمديرية ، والمهندس محمد غازى أخصائى المحصول ، والمهندس محمد طه مسئول المحاصيل السكرية بالإدارة الزراعية بايتاى البارود ، والمهندس احمد حمودة مدير جمعية كفر مساعد ، بالمرور على بعض المساحات وتلاحظ أن الكثافة النباتيه جيده ولا يوجد اى إصابات حشرية أو فطريه .

زراعة 33 ألف فدان من محصول بنجر السكر بالبحيرة

كما تم شرح بعض العمليات الزراعية للمزارعين الحاضرين وتنبه عليهم بعدم الإسراف فى عمليات الرى وضرورة المرور المستمر والمتابعة للمحصول ، لاكتشاف أية إصابة مبكرة ، لاتخاذ الإجراءات العلاجية مبكرا قبل تأثيرها سلبيا على المحصول.

سحب عينات محصول الموز بكوم حمادة وتحليلها بالمعمل المركزى للمبيدات

على جانب أخر قامت لجنة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة ، المكونة من المهندس محمد محمود أبو عاصى ، والمهندس سمير محمد أمين ، بمتابعة محصول الموز بمركز كوم حمادة ، بناء على تعليمات المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، رافق اللجنة المهندس منصور أمين غانم مدير إدارة المكافحة البستانية ، والمهندس حصافى الحسينى حرحش رئيس قسم المكافحة البستانية ، واستقبل اللجنة المهندس عبد السلام بسيونى مدير الإدارة الزراعية بكوم حمادة ، والذى كلف المهندس عبد الغفار عبد اللطيف أبو النجا رئيس قسم المكافحة البستانية بالإدارة الزراعية ، والمهندس نجيب احمد بدر ، والمهندس فرج على عز الدين مهندسى الرعاية البستانية بالمركز ، بالمرور على بساتين محصول الموز المنزرعة بنواحى البريجات ودمشلى وعلقام وذلك بحضور أصحاب المزارع المنزرعة ببساتين الفاكهة.

حيث تم اخذ العينات المطلوبة ، وتم سحب عينات للمعمل المركزى للمبيدات بوزارة الزراعة من محصول الموز ، وذلك لتحليلها لمعرفة الأثر المتبقى من المبيدات حفاظا على الصحة العامة للإنسان بمحافظة البحيرة .