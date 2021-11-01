السيسى: إفريقيا تعد نموذجا لعمل المناخ الجاد

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه على الرغم من عدم مسؤوليتها عن أزمة المناخ تواجه قارة إفريقيا التبعات الأكثر سلبية للظاهرة وما يترتب عليها من أثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية، ومع ذلك تعد القارة نموذجا لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به إمكانياتها والدعم المتاح لها.





وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته أمام الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، اليوم الإثنين، أن مصر تدعو لضرورة منح القارة الإفريقية معاملة خاصة فى إطار تنفيذ اتفاق باريس. وأوضح أنه يثق بأن المداولات التى ستشهدها قمة المناخ والنتائج التى ستخرج بها ستعبر عن التزامنا السياسى بمواجهة تغير المناخ والتكيف مع أثاره السلبية.

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