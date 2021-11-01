- 1/2
- 2/2
جاء ذلك بحضور الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
وشارك وزير الطيران فى فعاليات اليوم الأول للمؤتمر حيث تفقد جناح الشركة الوطنية مصر للطيران والشركات والهيئات المصرية الموجودة بالجناح المصرى المشارك بالمعرض، كما أثنى على التنظيم المشرف والتعاون الواضح بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار وكافة الجهات المعنية بالشكل الذى يليق بمكانه مصر على خريطة السياحة والسفر العالمية.
وصرح منار بأن هذا المحفل الدولى يتيح الفرصة لجميع الدول للمشاركة الفعالة لتسليط الضوء على أحدث التطورات التى تشهدها جميع القطاعات فى مجال السياحة والسفر، مشددا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا فى مختلف المجالات وبخاصة مجال الطيران المدنى وأن مصر وبريطانيا من أوائل الدول التى يربطهما اتفاقية نقل جوى وتعاون كبير فى مختلف مجالات الطيران المدنى.
وأوضح الوزير أن رؤية وزارة الطيران تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار فى مجال الطيران المدنى المصرى وزياده معدل الحركة الجوية الوافدة إلى مصر من بريطانيا وخاصة إلى المطارات المصرية بالمدن السياحية والتى شهدت إقبالا كبيرا خلال الفترة الماضية من كبرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر فى أعقاب التحسن والتعافى التدريجى لحركة الطيران حول العالم بصفة عامة بعد البدء فى الحصول على لقاحات فيروس كورونا.
وحرص منار على لقاء عدد من المهتمين بالمقصد المصرى من منظمى البرامج السياحية وزوار الجناح المصرى واستعراض التسهيلات وحزمة التحفيز التى تقدمها وزارة الطيران المدنى لجذب مزيد من الحركة الجوية إلى مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطيران على هامش «سوق السفر العالمى»: نقدم حزمة تخفيضات بالمطارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.