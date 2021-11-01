وزير الطيران على هامش «سوق السفر العالمى»: نقدم حزمة تخفيضات بالمطارات

جدة - نرمين السيد - افتتح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، الجناح المصرى بمعرض سوق السفر العالمى 2021 WTM والذى انطلقت فعالياته اليوم فى العاصمة البريطانية لندن ويستمر حتى 3 نوفمبر الجارى.





جاء ذلك بحضور الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وشارك وزير الطيران فى فعاليات اليوم الأول للمؤتمر حيث تفقد جناح الشركة الوطنية مصر للطيران والشركات والهيئات المصرية الموجودة بالجناح المصرى المشارك بالمعرض، كما أثنى على التنظيم المشرف والتعاون الواضح بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار وكافة الجهات المعنية بالشكل الذى يليق بمكانه مصر على خريطة السياحة والسفر العالمية.

وصرح منار بأن هذا المحفل الدولى يتيح الفرصة لجميع الدول للمشاركة الفعالة لتسليط الضوء على أحدث التطورات التى تشهدها جميع القطاعات فى مجال السياحة والسفر، مشددا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا فى مختلف المجالات وبخاصة مجال الطيران المدنى وأن مصر وبريطانيا من أوائل الدول التى يربطهما اتفاقية نقل جوى وتعاون كبير فى مختلف مجالات الطيران المدنى.

وأوضح الوزير أن رؤية وزارة الطيران تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار فى مجال الطيران المدنى المصرى وزياده معدل الحركة الجوية الوافدة إلى مصر من بريطانيا وخاصة إلى المطارات المصرية بالمدن السياحية والتى شهدت إقبالا كبيرا خلال الفترة الماضية من كبرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر فى أعقاب التحسن والتعافى التدريجى لحركة الطيران حول العالم بصفة عامة بعد البدء فى الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وحرص منار على لقاء عدد من المهتمين بالمقصد المصرى من منظمى البرامج السياحية وزوار الجناح المصرى واستعراض التسهيلات وحزمة التحفيز التى تقدمها وزارة الطيران المدنى لجذب مزيد من الحركة الجوية إلى مصر.