إنفوجراف.. السيسى يتحدث فى قمة المناخ 2021

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جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال القمة:-
وانطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد من رؤساء وقادة دول العالم.
وتناول الرئيس خلال كلمته الموقف المصرى وركائزه تجاه قضايا تغير المناخ، باعتبار مصر تمثل دول القارة الإفريقية، وبصدد استضافة المؤتمر القادم للتغيرات المناخية العام المقبل.
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