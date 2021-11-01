السيسى: نتطلع إلى استضافة قمة المناخ المقبلة باسم القارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن ترحيبه بالتقارير التى ستصدر عن مؤتمر تغير المناخ فى جلاسكو، وكذلك دعم مصر للرئاسة البريطانية للمؤتمر، مضيفًا: "سنعمل معها على مدار الأيام والأشهر القادمة وصولا إلى الدورة القادمة للمؤتمر التى نتطلع إلى استضافتها فى مصر باسم القارة الإفريقية".





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