الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي مع بريطانيا الفترة المقبلة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تقديره لتطور العلاقات الثنائية مؤخراً بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، مؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك على هامش قمة المناخ العالمية في جلاسجو.