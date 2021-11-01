النائب العام يوجه بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة مقتل عامل في الإسماعيلية

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة مقتل مجني عليه وإصابة اثنينِ آخرَينِ في الطريق العام بالإسماعيلية، وقد انتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان، وستعلن النيابة العامة عما ستؤول إليه التحقيقات لاحقًا.

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