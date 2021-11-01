/659268/حابي-للنشر-تتعاقد-مع-سها-صلاح-على-ملاك-الميدان

وقعت الكاتبة الصحفية "سها صلاح" مسؤول قسم الشؤون العربية والدولية بجريدة وموقع أهل مصر أحدث متتالية قصصية لها بعنوان "ملاك الميدان" مع دار حابي للنشر والتوزيع، وتدور أحداث المجموعة القصصية حول بعض القصص الدرامية والرومانسية والاجتماعية أبرزهم قصة "ملاك الميدان".

وتدور أحداث القصة القصيرة عنوان المجموعة، حول طفل لم يتعدة الـ10 سنوات جاء من سوهاج هارباً من والدته وعمه ليصطدم بمخالب "الشارع" أثناء ثورة يناير، وتنشأ علاقة عاطفية بينه وبين امرأة من الميدان.

أما عن سها صلاح فهي كاتبة صحفية، من مواليد القاهرة، عملت بالصحافة منذ 2008 وحتى الآن، تعد هذه أول أعمالها الأدبية.