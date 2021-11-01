/659261/الرئيس-السيسي-الدول-المتقدمة-يجب-عليها-تقديم-100-مليون-دولار-سنويا-لتمويل-المناخ-في-الدول-النامية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" إن الدول النامية تشعر بالقلق تجاه الفجوة بين التموين المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية، علاوة على العقبات التى تواجه دولنا فى النفاذ إلى هذا التمويل.

دوت الخليج

حديث الرئيس السيسي خلال القمة 26 للأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ”

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أنه من الضروري التزام الدول المتقدمة بتعهدها، بتقديم 100 مليون دولار سنويًا لتمويل المناخ فى الدول النامية.

وتابع:" نؤكد لما نادى به السكرتير العام للأمم المتحدة من ضرورة ألا يقل حجم التمويل إلى التكيف عن نصف التمويل المتاح وعلى أهمية بدء المشاورات حول الهدف التمويلي الجديد.

الرئيس السيسي: الدول المتقدمة يجب عليها تقديم 100 مليون دولار سنويًا لتمويل المناخ في الدول النامية

واستكمل:" على الرغم من عدم مسئوليتها عن أزمة المناخ، تواجه القارة الإفريقية التبعات الأكثر سلبية للظاهرة، وما يترتب عليها من آثار أقتصادية واجتماعية وسياسية".

وتابع:" تعد القارة الإفريقية نموذجًا لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به امكانياتها والدعم المتاح لها، ومن ثم تدعوا مصر إلى ضرورة منح القارة الإفريقية معاملة خاصة فى إطار تنفيذ إتفاق باريس نظرًا لحجم التحديات التى تواجهها.