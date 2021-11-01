/659267/النيابة-العامة-تأمر-بسرعة-التحقيقات-فى-واقعة-الإسماعيلية

أصدرت النيابة العامة بيانًا منذ قليل بشأن سرعة إنهاء التحقيقات فى واقعة مقتل مجني عليه وإصابة اثنين آخرين.

دوت الخليج

النيابة العامة تطالب بسرعة التحقيقات فى واقعة الإسماعيلية

وجاء فى بيان النيابة العامة:" النائب العام يأمر بسرعة إنهاء التحقيقات فى واقعة مقتل مجني عليه وإصابة اثنين آخرين فى الطريق العام بالإسماعيلية”.

النيابة العامة تباشر التحقيقات

وتابعت:" قد انتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان، وستعلن النيابة العامة ما ستؤول إليه التحقيقات.

هذا وشهدت مدينة الإسماعيلية منذ قليل، حادث مروع بأن قام أحد المواطنين بقتل شخص وخلع رأسه عن باقي جسده، وأيضًا إصابة عدد من المواطن بطريقة عشوائية.

وتمكن العديد من المواطنين من إعاقة الجاني، والإمساك به وهو الآن فى عهدة الشرط.