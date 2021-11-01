/659256/يحيى-الكومي-في-أول-ظهور-يحضر-مران-الإسماعيلي-قبل-لقاء-البنك-الأهلي

ظهر المهندس يحيى أحمد السيد الكومي الشهير بـ "يحيى الكومي" في أول مشهد في نادي الإسماعيلي، بعد توليه وفوزه أمس برئاسة مجلس إدارة الدراويش، في مران الفريق الأول لكرة القدم استعداداً لمواجهة البنك الأهلي في لقاء الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى أحمد السيد الكومي، على مؤازرة الجهاز الفني واللاعبين من أجل تخطي المرحلة الحالية التي يمر بها الفريق من سوء للنتائج في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا ثقته في جميع عناصر الفريق على القدرة في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

تصريحات يحيى الكومي:

ويتمنى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الشفاء العاجل للكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق، من فيروس كورونا، والعودة لقيادة الفريق، مؤكدًا ثقته في إمكانياته الفنية وخبراته التدريبية لإعادة الفريق للمكانة التي يستحقها في مقدمة جدول المسابقة ومنافسة الأندية الكبار على اللقب.

كما يجدد مجلس إدارة النادي، ثقته في اللجنة الفنية الحالية بقيادة الكابتن علي أبو جريشة، والكابتن عماد سليمان، على أن يتم دعمهم في الفترة المقبلة بعناصر جديدة، وتوفير كافة متطلباتهم، بالإضافة إلى لجنة تعاقدات استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية التي سيدخلها الإسماعيلي بقوة من أجل دعم الفريق بعناصر جديدة لتكون إضافة للمجموعة الحالية، لإرضاء طموحات الجماهير.

جماهير الإسماعيلي

وفي لفتة طيبة، تواجد بعض من محبي النادي الاسماعيلي لتهنئة مجلس ادارة النادي الجديد، ومؤازرة الفريق قبل مواجهته أمام المباراة الهامة والمرتقبة القادمة.

وجائت النتيجة النهائية لرئاسة مجلس إدارة الإسماعيلي كالتالي: يحيي الكومي 663 صوت، نصر ابو الحسن 521 صوت، هشام عناني 413 صوت، علي غيط 381 صوت.

قائمة يحيى الكومي مع رئاسة مجلس الإسماعيلي:

المستشار خالد زين نائباً

محاسب حاتم حجازي أمين الصندوق

الأعضاء

الأستاذ خالد الطيب

مهندس اسامه ابو العلا

الأستاذ عاطف زايد

لمهندس وليد محمد شعيب

تحت السن

الاعلاميه نانسي القاضي

وأكد مراسل دوت الخليج من داخل قلعة الدراويش أن يحيي الكومي يتقدم انتخابات نادي الإسماعيلي بعد فرز 80% من الأصوات، في الساعات الأولى من انطلاق التصويت.

وكان المهندس يحيي الكومي قد سبق له تولي رئاسة الإسماعيلي في عام ٢٠٠٦ كمجلس معين لمدة عام.