/659262/النائبة-آية-مدني-تهاجم-اتحاد-الكرة-بسبب-غياب-الدعم-المالي-والإعلامي-للكرة-النسائية صور

هاجمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاتحاد المصري لكرة القدم لاهماله للكرة النسائية وعدم الترويج المناسب للنسخة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية التي تستضيفها مصر في الفترة من 5 لـ 19 نوفمبر المقبل.

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وقالت مدني خلال كلمتها على هامش اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمناقشة 27 طلب احاطة تتحدث عن الفساد المالي والاداري لاتحاد الكرة، إن الجميع يعلم أن يوم الجمعة المقبل سيشهد مباراة هامة وهي مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك ، ولكن هل يعلم أحد انه في نفس الوقت سيتم اقامة مباراة الافتتاح لأكبر حدث رياضي في الكرة النسائية وأول دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية في تاريخ القارة السمراء.

وانتقدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إقامة مباراة القمة مع افتتاح البطولة مما يعكس عدم اهتمام اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة بهذا الحدث الكبير ويؤثر على متابعة الشعب المصري له، متسائلة : لماذا لا يوجد اهتمام اعلامي بالبطولة وإقامة افتتاح بشكل مناسب يليق بعظمة مصر مثل باقي البطولات على نفس المستوى.

وأضافت أنه في الوقت الذي يدعم فيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة، المرأة ويتم تعيينها وتشجيعها في جميع المجالات يحدث العكس في الكرة النسائية، من غياب دعم اتحاد الكرة لها ماديًا واعلاميًا.

وطالبت عضو مجلس النواب، وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالكرة النسائية ودعمها إعلاميًا، قائلة " هذه البطولة باسم مصر ويعكس تنظيمها صورة ووجه مصر من الناحية الأفريقية والعالمية.