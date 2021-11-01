/659269/شباب-النواب-إحالة-مخالفات-اتحاد-كرة-القدم-للنيابة-وحوار-مجتمعي-لتطوير-الرياضة

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، انهم بصدد عقد حوار مجتمعي لتطوير الرياضة المصرية. جاء ذلك في نهاية اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مخالفات اتحاد الكرة بحضور وزير الشباب والرياضة.

واضاف حسين، حان الوقت ليكون أعضاء الجمعية العمومية في الاتحادات هم أصحاب الحق فيما يرونه في اتحاد كرة القدم وغيره من الاتحادات الرياضية

دوت الخليج

وتابع، لن يستمر هذا النهج الحالي في إدارة الاتحادات والترابطات والمصالح الشخصية.

واضاف، عقدت اللجنة، اجتماعين لمناقشة طلبات ٢٧ طلب احاطة المقدمة من النواب بشأن مخالفات مالية وإدارية منسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور وزير الشباب والرياضة وحضور ١٠٤ نائب وهو عدد غير مسبوق.

وتابع، تلك المناقشات لاقت صدى وارتياح لدى الشارع المصرى.

واعلن عن انه سيتم إحالة كل المخالفات والفساد للنيابة العامة، مشيرا إلي أن دور لجنة الشباب والرياضة والنواب المشاركين أمرا سيكتبه التاريخ بأحرف من نور.

وأكد أن هناك بعض المسلمات، التي نؤكد عليها، وهى أن الدولة المصرية تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة عليها، وكذلك تحترم كافة التشريعات الصادرة ومنها قانون الرياضة. وتابع، مصر دولة ذات سيادة وان الالتفاف حول الحقائق بعبارات مثل فزاعة إيقاف الرياضة المصرية، أمر انتهى عصره في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف حسين، نحن ملتزمون بمراجعة القوانين و كافة الاتفاقيات والمعاهدات، و لايوجد الان مجال لادارة هيئة رياضية، كملكية خاصة او مصطلح عزبة.

وأكد ان هناك حق على كل من يتولى مسئولية، وهو اعلاء المصلحة المصرية وليس اغراءات منصب سياسى ، متابعا، لا مكان للمتخاذل أو طامع لأغراض شخصية.

شباب النواب: إحالة مخالفات اتحاد كرة القدم للنيابة وحوار مجتمعي لتطوير الرياضة

وواصل، طالبنا الوزير واللجنة الاوليمبية بالرد بشكل واضح على طلبات الاحاطة، واستندنا لتقارير الجهاز المركزى، متابعا، لسنا ضد أهداف شخصيات معينة، ولكن ضد أفراد جعلوا مصالحهم الشخصية أساس.