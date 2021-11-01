خاص.. اليوناني «بابا فاسيليو» على رادار الإسماعيلي لتدريب الفريق.. تفاصيل

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بعد حديث يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي الجديد، في أول لقاء تليفزيوني له عن حزنة الشديد بسبب أداء فريق الكرة بالنادي، تزداد التكهنات حول مصير الجهاز الفني الحالي بقيادة طلعت يوسف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة الدراويش بقيادة يحيى الكومي، فتحت باب المفاوضات مع المدرب اليوناني بابا فاسيليو، مدرب وادي دجلة السابق.

وكان يحيى الكومي أعلن في الساعات الأول من صباح اليوم عبر “أون تايم سبورتس” أن الأفضل للنادي الإسماعيلي المدرب الأجنبي وليس المصري خلال الفترة الحالية.

وحتى الأن ينتظر يحيى الكومى رئيس الإسماعيلي مصير طلعت يوسف مع الفريق قبل إتخاذ أي قرار ناهئي في هذا الأمر.

وكان طلعت يوسف قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل 20 يوما، وحتى الأن في فترة العزل ومبتعد عن الفريق.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات مع بابا فاسيليو خلال الفترة القادمة من أجل معرفةا لقرار النهائي، ولتحديد مصير طلعت يوسف مع الفريق.

أول تصريحات يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي بعد الفوز بالانتخابات

أكد يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي الجديد، أنه سعيد بثقة أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وسوف يسعى لحل الأزمات خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "سيكون هناك إجتماع لمجلس الإدارة الجديد اليوم وذلك من أجل الحديث عن أزمات الفريق وما يحتاجه خلال الفترة القادمة".

وزاد "نسعى لإنقاذ النادي الإسماعيلي والعبور لبر الأمان، وأن المسئولية صعبة للغاية، ولكن السعي وراء النجاح من أجل معالجة أخطاء الماضي".

يحيى الكومي

وواصل "تواجد في فترة مؤقتة داخل النادي الإسماعيلي من قبل، وأتمنى أن يساندنا الإعلام خلال الفترة المقبلة، لأننا نحتاج دعم الجميع، وكل الدعم لإدارة الفريق".

وأكمل "لا نيه لرحيل طلعت يوسف عن الفريق، وهو الأن مصاب بفيروس كورونا، ولا نستطيع حسابة، وخلال 48 ساعة سوف نجتمع معه من أجل الحديث عن الفترة القادمة، وأمامنا فرصة من أجل تصحيح الأخطاء التي حدثت في الماضي من أجل العودة من جديد".

واختتم "الاستقرار الإداري ينتقل لفريق كرة القدم، واقرب دليل برشلونة الإسباني لاذي تعرض لنتائج صعبة في الفترة الأخيرة، وأمامنا فرصة كبيرة من أجل تنفيذ البرنامج الإنتخابي للنادي خلال الفترة المقبلة".