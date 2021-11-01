/659271/التعادل-السلبي-الأول-بالدوري-يحسم-مباراة-المصري-وسموحة-بالجولة-الثانية

انتهت أحداث مباراة المصري وسموحة بالتعادل السلبي بدون اهداف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وبهذا التعادل السلبي يسجل الفريقين أول تعادل سلبي في بطولة الدوري لموسم 2021/ 2022، بعد لقاء شهد على العديد من الفرص طوال أحداث المباراة.

نتيجة الفريقين في المباراة الأولى:

الفريقان تعادلا للمباراة الثانية على التوالي، حيث تعادل المصري مع غزل المحلة 1-1، فيما تعادل سموحة مع الاتحاد السكندري 4-4.

وبدأ سموحة المباراة بقوة، حيث قابل صديق كالابا عرضية حسين فيصل وأودعها مرمى أحمد مسعود، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداع تسلل المهاجم الأنجولي.

وألغى الحكم أحمد الغندور هدفا ثانيا لسموحة، بسبب تسلل صديق كالابا كذلك بعد متابعته لتسديدة حسين فيصل.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام سموحة:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: عمرو موسمى – واحمد علاء – كريم العراقي – أحمد شديد.

خط الوسط: فريد شوقي – الياس الجلاصي – حسن على.

خط الهجوم: محمد عنتر – زياد فرج – اوستن أموتوز.

تشكيل سموحة لمواجهة المصري:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمود عزت ،رجب نبيل ، أحمد بيكهام ،محمد شكرى.

خط الوسط: حليمو ، كناريا ، صديق اوجولا.

خط الهجوم: الكاسندر أمير عادل ، مروان حمدى، حسين فيصل

قائمة المصري لمواجهة سموحة:

وضمت قائمة الفريق البورسعيدى 21 لاعبا للمباراة، جاءت كالتالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاتة، وخط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، إسلام صلاح، أحمد شوشة، أحمد شديد، وفي الوسط: فريد شوقي، حجاج عويس، علاء عطا، وكريم علاء، وإيزي إيمكيا، حسن علي، إسلام عطية، محمد جريندو، محمد عنتر، زيد فرج ، مصطفى سلطان، وخط الهجوم: أوستم أوموتو، حسين رجب.