/659272/النائب-عيد-حماد-مشروعات-قوانين-التنقيب-عن-الذهب-نقلة-نوعية-وتصب-في-صالح-الاقتصاد-المصري

وجه النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الشكر للجنة الصناعة بمجلس النواب، على إنجازها مشروعات قوانين التنقيب عن الذهب دفعة واحدة و لمناطق متفرقة بالصحراء الشرقية التى تعتبر منبع مواقع تواجد الذهب فى مصر.

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وأوضح حماد، أنه مصر تمتلك وخاصة فى مناطق الصحراء الشرقية وسيناء ومناطق الدرع النوبى، الكثير من الخامات التعدينية غير المستغلة بالرغم من الاحتياطات الوفيرة، وتاريخ التعدين الثرى فى مصر.

عيد حماد: مشروعات قوانين التنقيب عن الذهب نقلة نوعية وتصب في صالح الاقتصاد المصري

ولفت حماد، إلى أن المؤشرات الجيولوجية تشير إلى أن مصر لم تستخرج سوى 5%من حجم الثروات الطبيعية التى تملكها فى باطن الأرض، وهو أمر يضع قطاع الثروة المعدنية مساهما بضآلة كبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى والتى لا تتعدى نسبة 5.%مقارنة بنسبة 5%المأمول تحقيقها فى ضوء كل هذا الاحتياطى الوفير.

وأكد حماد، أنه إذا ما تم تنفيذ مشروعات الحفر وعمليات التنقيب فى تلك الصحارى سيمثل ذلك نقلة صناعية واقتصادية كبيرة فى قطاع التعدين