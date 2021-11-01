القومى للطفولة والأمومة يعلن نتائج حملة «لسة نُوًارة» بـ11 محافظة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة نتائج حملة "لسة نُوًارة" التى نفذها المجلس خلال الفترة من 27 الى 31 اكتوبر 2021 بـ 14 قرية من قرى حياة كريمة بمحافظات (قنا -اسيوط -سوهاج – الشرقية - الدقهلية – الغربية -القليوبية – المنوفية – الجيزة – البحيرة – المنيا).





وأوضحت السنباطى أنه استفاد من الحملة عدد 177281 شخص، من خلال تنفيذ 1044 نشاط تنوعت بين لقاءات جماهيرية وتنسيقة مع الجهات المعنية، وعقد ندوات للأهالى وحلقات نقاشية وندوات توعية للقيادات الطبيعية وللفتيات وأسرهم بالمحافظة، بالإضافة الى عقد لقاءات مجتمعية وحملات طرق أبواب فى بعض القرى، وتنفيذ عدد من الزيارات المنزلية ومسابقات للتعريف بمخاطر زواج الأطفال، بالإضافة إلى نسبة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعى وذلك بهدف رفع وعى المجتمع وتوعيته بمخاطر هذه الظاهرة وكيفية تقديم الدعم والمساندة لحماية الفتيات الصغيرات فى قرى ونجوع مصر للقضاء على كافة الممارسات الضارة التى يتعرضن لها، موضحة أن الفتاة لها الحق فى العيش بكرامة والتمتع بطفولتها وضرورة مساندتها للتفوق والتقدم بالإستفادة من خبرات من هم أكبر سنا.

وتقدمت الأمين العام للمجلس بالشكر والتقدير للمحافظين والجهات المعنية المشاركة فى إنجاح الحملة القومية للقضاء على زواج الأطفال "لسة نُوًارة" والتى قدمت نموذجا يحتذى به فى التنسيق من كافة الجهات، وتضع لزاما بضرورة تعزيز الوعى لدى كافة شرائح المجتمع حول مفاهيم حقوق الطفل، وتوعية الأطفال بحقوقهم الأساسية كحق الرعاية والتعليم والحماية والأمن والترفيه، باعتبار الطفل إنساناً ينتمى لمجتمع وقد يواجه تحديات متنوعة، وضرورة تعزيز القيم المجتمعية المكتسبة فى مجال حقوق الطفل من تحمل للمسؤولية وتكاتف بين أفراد المجتمع بهدف مساعدة الطفل للحصول على حقوقه والتعرف على واجباته، وذلك من خلال التوعية المباشرة على أرض الواقع.

وناشدت الدكتورة سحر السنباطى الأسر بضرورة الإبلاغ عن حالات زواج الأطفال والاستفادة من كافة الخدمات التى تقدمها منظومة نجدة الطفل 16000 ووحدة المشورة الأسرية والدعم النفسى بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، والتى يمكن التواصل معها من خلال خط نجدة الطفل على الرقم 16000 على مدار اليوم وطوال الأسبوع، أو من خلال الواتس آب على الرقم 01102121600 أو الرقم 01016609579، ومن خلال تطبيق نبته مصر والذى يسهم بشكل كبير فى الحصول على كافة الخدمات التى يقدمها المجلس لحماية الأطفال المعرضين للخطر، وكذلك الخدمات التى تقدمها وحدة المشورة والدعم النفسى للأطفال كافة.