مدبولى يتابع مع وزير البترول الموقف التنفيذى لمشروعات الوزارة

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تقوم حاليا بالعديد من المشروعات فى قطاع البترول، مشيرًا إلى أن النتائج التى تحققها منظومة صناعة البتروكيماويات المصرية تؤكد أن أعمال التطوير التى تشهدها هذه المنظومة تسير فى طريقها الصحيح، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن الوزارة مستمرة فى دعم هذه المنظومة فى ظل ما تحققه من قيمة مضافة لاستغلال الثروات الطبيعية وتحقيقها عوائد اقتصادية كبيرة.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس طارق الملا عددا من المشروعات الجارى تنفيذها، ومن بينها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، والذى يهدف إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية بزيادة طاقة التكرير الحالية من 100 إلى 160 ألف برميل/يوم، وذلك عن طريق إضافة 5 وحدات جديدة والتوسع فى بعض الوحدات القائمة، من أجل المساهمة فى تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية الجودة.

وفى سياق الحديث عن هذا المشروع، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من أعمال توسعات المشروع خلال أكتوبر الماضى، والتى تشمل وحدة معالجة وإنتاج البوتاجاز، ومنظومة نقل ومعالجة المياه الخاصة بالمصفاة، والتغذية الكهربائية للمشروع.

وتطرق وزير البترول، إلى مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، الذى يقع بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، ويهدف إلى تلبية جزء من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية، وتصدير الفائض، وتوفير العملات الأجنبية لخدمة مشروعات التنمية وزيادة الناتج القومى، من خلال إنتاج مواد بتروكيماوية، وفقا لاستراتيجية الدولة لإتاحة مواد تغذية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتنمية مناطق قناة السويس وسيناء والصعيد.

وفى هذا الصدد، شرح الوزير مخططًا عامًا لوحدات المشروع، وأهم الخطوات التنفيذية التى تمت خلال الفترة الماضية، والتى من بينها ما يخص مجمع التقطير الجوى، حيث إنه جار أعمال التصميمات الهندسية وتم إصدار لوحات لقواعد 17 معدة تم العمل عليها بالموقع، بالإضافة إلى اختيار المستشار البيئى والتسويقى لشركة البحر الأحمر.

كما تناول وزير البترول، خلال اللقاء، تفاصيل مشروع مجمع إنتاج السولار (شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول – أنوبك)، والذى يهدف إلى إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل أسيوط كمادة تغذية، لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية لسد احتياجات السوق المحلية بالصعيد بالكامل وتوفير استيرادها من الخارج.

كما استعرض المهندس طارق الملا الموقف التنفيذى لمشروع وحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول، والمقرر إقامته فى مدينة السويس، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن أسفلت فى اليوم، لسد احتياجات السوق المحلية، لافتا إلى الانتهاء من أعمال المشروع بنسبة 99٪، وتجرى حاليا أعمال تجارب ما قبل التشغيل، ومن المخطط بدء التشغيل التجريبى خلال نوفمبر الجارى، كما يجرى العمل حاليا على الانتهاء من أعمال اختبارات 3 خزانات لتخزين الأسفلت، مشيرا أيضا إلى أنه تم إنشاء منصة لشحن وتوزيع الأسفلت.

وخلال الاجتماع، سرد وزير البترول والثروة المعدنية مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع استخدام الغاز الطبيعى المضغوط لتموين السيـارات، وموقف تطور إنشاء محطات الغاز الطبيعى بالمحافظات، لافتا، فى هذا الصدد، إلى أن إجمالى المحطـات المستهدف تشغيلها بالمشروع يبلغ عددها 1000 محطة، ووصل عدد المحطات العاملة إلى 490 محطة، كما أن هناك 74 محطة قيد التشغيل، ومحطات أخرى تم الانتهاء من الأعمال المدنية لها بلغ عددها 111 محطة، كما توجد 130 محطة جار الأعمال المدنية بها، ويبلغ عدد المحطات الجارى تسليم الأعمال المدنية بها 138 محطة، كما توجد 57 محطة يتم تجهيزها لبدء الأعمال المدنية بها.

وحول موقف تطور نشاط الغاز الطبيعى المضغوط خلال الفترة الماضية، أشار الوزير إلى أن عدد مراكز التحويل أصبح 110 مراكز حتى سبتمبر الماضى، بنسبة زيادة 141% عن بداية تنفيذ المشروع، ووصل عدد محطات التحويل إلى 464 فى سبتمبر بنسبة زيادة 225%، كما زاد معدل السيارات المحولة بنسبة 122%.