التضامن: رفع سن المعاش تدريجيا إلى 65 عاما

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة، مساء اليوم، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من القصبى (وستون نائبا أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه وفقا لمشروع قانون حقوق المسنين، فإنه سيتم منح كارت خدمات متكاملة للمسن ليأخذ مستحقاته وخدماته من خلاله.

وتابعت وزيرة التضامن: "بالنسبة للذين يعانون من أمراض نفسية، فإن رعايتهم ستتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، ولو تعنتت الأسرة فى استلام المسن ورعايته فسنأخذه ونوفر له الرعاية اللازمة، ونكثف حملات التوعية".

وينعقد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بحضور ممثلى وزارات: العدل – الداخلية - التضامن الاجتماعى – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة- النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات– التنمية المحلية – السياحة والآثار - الطيران المدنى – وزارة الاعلام – التربية والتعليم والتعليم الفنى – التعليم والبحث العلمى – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة - البنك المركزى.