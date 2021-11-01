نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض حسن من بنك فيصل الإسلامي بدون فوائد على فترة سداد ميسرة الشروط والأوراق اللازمة في المقال التالي
يعتبر قرض حسن من بنك فيصل الإسلامي فرصة ممتازة للشباب ويجب اغتنامها من أجل إقامة المشروعات الخاصة بهم ومن أجل تسديد الأقساط أو الرغبة في الزواج أو شراء عقار أو شقة وغيرها من الأمور التي تلزم كل شاب، ويعتبر بنك فيصل من البنوك التي تعمل على تقديم قروض حسنة بدون فوائد وتلك القروض موافية لشروط الشريعة الإسلامية وبعيدة كل البعد عن الربا وسوف نوضح لحضراتكم من خلال السطور القادمة مميزات القروض الحسنة من بنك فيصل الإسلامي وأهم الشروط التي يجب توافرها في المقترض المتقدم للقرض وكيفية الحصول على القرض بسهولة وهو من القروض الاجتماعية التي يقوم بتقديمها عدد من البنوك في مختلف البلاد العربية منها السعودية والأردن والكويت ومصر وليبيا ولبنان بلاد عربية كثيرة تعتمد على القروض الحسنة من أجل تحسين مستوى مواطنيها المالي والعمل على نمو الاقتصاد من خلال إقامة المشروعات والاسترزاق من ورائها.
شروط القرض الحسن من بنك فيصل الإسلامي
- لا بد أن يقوم الفرد بعمل تأمين ضمان القرض حيث يقوم بالتأمين على حياته عبر شركات التأمين الخاصة بالبنك والتابعة له.
- يقوم الفرد المتقدم للقرض بعمل تأمين مباشر للقرض أي يقوم بإمضاء عدد من الشيكات أو الإيصالات لدى البنك.
- كما يمكن على المقترض أن يقوم برهت بضائع معينة في خزينة البنك أو رهن عقار.
- وذلك حتى يضمن البنك حقه في حالة تهرب المقترض من السداد.
- أن لا يقل عمر المقترض عن21 عامًا، وأن لا يزيد عن 60 عامًا.
- يجب أن يكون أقل راتب للمقترض هو 1500 جنيه مصري.
- لا تزيد مدة سداد القرض الحسن عن 7 سنوات من بنك فيصل.
- يتم تحديد الأقساط الشهرية للقرض من خلال مهنة المقترض وأيضًا تحديد مدة السداد.
- إذا كان المقترض موظف في أي جهة حكومية أو خاصة يجب أن يقدم صورة من مفردات المرتب الخاص به.
- أما إذا كان من أصحاب الأعمال الحرة يقوم بتقديم شهادة من محاسب قانوني وبيان بتعاملاته البنكية خلال الأشهر التي تسبق حصول الفرد على المقترض وهي 6 أشهر.
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