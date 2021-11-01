/659263/سبورتنج-يخطف-لقب-السوبر-المصري-من-سيدات-سلة-الأهلي

حسم فريق سيدات سبورتنج لقب سوبر السلة في نسخته الثانية للمرة الأولى بعد تفوقه على الأهلي.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل: وتغلب سبورتنج على الأهلي بنتيجة 93-85 في مباراة السوبر التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر. وكان الأهلي قد حسم لقب الموسم الماضي أمام هيليوبوليس، بينما خاض النسخة الحالية كبطل الكأس بينما سبورتنج بطلا للدوري. غيابات الأهلي بالمباراة: ويغيب عن صفوف سيدات سلة الأهلي اللاعبة ثريا محمد التي تعرضت لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نهائي بطولة منطقة القاهرة. وكان فريق "سيدات سلة الأهلي" قد حصد لقب بطولة السوبر الموسم الماضي على حساب فريق هليوبوليس بنتيجة 92ـ62. وتوج فريق سيدات سلة الأهلي مؤخرًا بلقب بطولة دوري منطقة القاهرة على حساب فريق الجزيرة بنتيجة 77-71، في المباراة التي أقيمت على صالة استاد ‏القاهرة الدولي.‏

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