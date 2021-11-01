/659273/طارق-تهامي-كلمة-الرئيس-السيسي-بقمة-المناخ-ترجمت-حقوق-وطموحات-وأمنيات-الدول-الناميه

اكد النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ ان تصريحات الرئيس السيسي في قمة المناخ اليوم الإثنين، عبرت عن حقوق و طموحات وأمنيات الدول النامية والدول الإفريقية وحملت رسالة قوية بضرورة ، وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويا لصالح تمويل المناخ في الدول النامية".

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واضاف تهامي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن مشاركة الرئيس فى القمة فاعله ولها مردود ايجابي كبير يحمل العديد من النجاحات منها اللقاءات التي عقدها وسيعقدها علي هامش قمة المناخ ، والتي تؤكد أهمية الدور المصري الاقليمي والدولي ، وكذلك يترجم حجم الاهتمام العالمي بالنهضه التنمويه التي تشهدها الدولة المصريه في كافة المجالات.

طارق تهامي: كلمة الرئيس السيسي بقمة المناخ ترجمت حقوق وطموحات وأمنيات الدول الناميه

وتابع تهامي أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيراً في سبيل التغيير الجذري لمشكلات تغيير المناخ من خلال التحول الاخضر وتعميمها في شتي المجالات وكذلك تقليل المخاطر الناتجه عن الانبعاثات الغازيه وتحويل وسائل النقل الي وسائل صديقه للبيئة بالإضافة إلى الاهتمام المصرى بالتحول إلى الطاقة النظيفة.

ولفت تهامي إلى أن مشاركة الرئيس وكلمته في الدورة السادسة والعشرون، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في مدينة جلاكسو الأسكتلندية، لاقت استحسان الجميع وحملت امنيات لمواجهه التبعات الأكثر سلبية لظاهرة تغير المناخ وما يترتب عنها من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية".