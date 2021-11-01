/659275/رئيس-لجنة-الشباب-والرياضة-بمجلس-النواب-لا-يعنيني-استقالة-أحمد-مجاهد-ونتعامل-مع-الأحداث-وليس-الأشخاص

أكد محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن إجتماع اليوم دام لـ 11 ساعة خاصة بطلبات الإحاطة من أعضاء مجلس النواب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "تواجد أكثر من 104 نائب اليوم الجلسة الثانية، وهذا الامر حدث من أجل كشف ما يحدث في الرياضة المصرية وليس مجلس أحمد مجاهد فقط".

وواصل "أشكر أعضاء مجلس النواب نقل أحاديث الجمهور في الشارع وهذا واجب على النواب، ولا أعلم عن إستقالة أحمد مجاهد حتى الأن وليس لنا دخل في هذا الأمر".

وزاد "لا نتعامل مع الأشخاص ولكن الأحداث التي حصلت، وكنا ننتظر الرد من اتحاد الكرة الرد على المخالفات التي تم تقديمها سيتم تحويل الأمر للنيابة العامة خلال الفترة القادمة، وننظر المدة القانونية لهذا الأمر".

نواب البرلمان يطالبون بسحب الجنسية المصرية من أحمد مجاهد..يوسف الحسينى :«مفكر نفسه مجبتهوش ولادة»

واصل أعضاء مجلس النواب، هجومهم علي أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، مطالبين بسحب الجنسية المصرية منه، واحالته للنيابة العامة.

وقال النائب يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، ليس لنا علاقة بمشكلات أحمد مجاهد النفسية، سواء وهو صغير كان بيخمس بالموتوسكل أو غيره، و شايف ان لنا دور تشريعي، بتعديل القانون، وكذلك إحالة المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد الي النيابة العامة، ومن ثم يتم إيقاف أحمد مجاهد بموجب القانون"

وقال النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، ان استقواء أحمد مجاهد بجهة خارجية لايتطلب الاطاحة من منصبه فقط بل يتطلب سحب الجنسية أيضا وأضاف، لدينا مخالفات مالية كبيرة، تتطلب الاحالة للنيابة العامة.

وأيده في مطلب سحب الجنسية المصرية منه، النائب محمد السعيد عوض، موجها هجوم حاد لمجاهد.

وطالب باحالة كافة المخالفات للنائب العام للتحقيق فيها.

وقال النائب أحمد الألفي، عضو مجلس النواب، هناك فساد مالىأخلاقي باتحاد كرة القدم، كما أن عدم احترام للبرلمان. واقول كل النواب غير راضيين عن اتحاد الكرة.

وأضاف، للأسف كترة الفلوس مجمدة قلبهم، ولكن مصر لها رئيس محترم.

وأيده النائب مجدى الأمير، عضو مجلس النواب، متسائلا، : من هو أحمد مجاهد، هل هو أسطورة داخل اتحاد الكرة هل هي عصابة داخل الاتحاد؟

وأضاف الأمير، استمرار احمد مجاهد في منصبه، أمر غير مقبول، مطالبا الوزير بالتدخل وحل تلك اللجنة الفاسدة بموجب المستندات التي تثبت المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد.

أحمد مجاهد

قال النائب سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، أن واقعة اتحاد الكرة مع النائب حسام عاشور، بها كيدية، وتواطؤ واضح من الاتحاد.

وأوضح عمارة في كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن حال صحة واقعة مخالفة ملعب النائب حسام عاشور، للمقاسات المحددة، فذلك يعد تواطؤ من الاتحاد وتزوير في أوراق رسمية، نظرا لسماح الاتحاد بإقامة مباريات علي الملعب قبل نزول لجنة التفتيش.