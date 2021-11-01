عبدالغفار: 48 مليون دولار دعما للتعليم العالى والصحة من الوكالة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالغفار أن ذلك يأتى ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى تم توقيعه اليوم الإثنين، بقيمة 125 مليون دولار لدعم الجهود التنموية بمصر فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الإثنين، فى فعاليات توقيع برنامج الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فى إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائى، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، و"جوناثان كوهين" السفير الأمريكى بالقاهرة، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وليزلى ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر.

وثمن وزير التعليم العالى، خلال كلمته، الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدار الـ 40 عاما الماضية، لدعم جهود الدولة المصرية فى الأنشطة المختلفة بمجالات الصحة، والتعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا وفقا لرؤية مصر وبما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشار عبدالغفار إلى التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم جهود الدولة فى النهوض بالمنظومة الصحية، مشيرا إلى توجيه الدعم المقدم من الوكالة فى مجالات تنظيم الأسرة ما يساهم فى تحسين المؤشرات الصحية للأسر المصرية وتمتعهم بحياة صحية جيدة.

وأشاد عبدالغفار، بالمنح المقدمة من الوكالة لتأهيل الكوادر الطبية فى مجالات التدريب والتعليم الطبى والبحث العلمى، من خلال إيفاد واستقطاب البعثات لتعظيم الاستفادة من تبادل الخبرات بين مصر والجانب الأمريكى وفقا للأسس التكنولوجية الحديثة، كما وجه الوزير الشكر للسفير الأمريكى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعمهم جهود مصر خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا.

وناقش الوزير مع الجانب الأمريكى فرص التعاون وتعظيم الاستفادة من المنح المقدمة من الوكالة فى دعم بناء قدرات ومهارات طلاب الجامعات المصرية من خلال ربط التعليم والبرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، نظرا لتميز الجانب الأمريكى فى هذا المجال، لافتا إلى أن مصر تمتلك 17 مركزا بالجامعات الحكومية للتعليم وتأهيل الطلاب لسوق العمل، لمواكبة التطور الذى تشهده مصر ومواجهة أى تحديات مستقبلية.

ونوه عبدالغفار، إلى دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمجالات التعليم العالى ومنظومة البحث العلمى والتكنولوجى من خلال المنح الدراسية والبعثات المقدمة فى درجات الماجستير، والدكتوراة، كذلك البرامج التدريبية، وذلك فى النواحى الفنية والأكاديمية والتكنولوجية، مضيفا أنه تم إنشاء 3 مراكز للتميز فى قطاعات الطاقة والمياه والزراعة بالجامعات المصرية وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالشراكة مع الجامعات الأمريكية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أهمية العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الاتفاقيات السبع التى تم الإعلان عنها اليوم، تحفز جهود الدولة التنموية فى مجالات التعليم، والتعليم العالى، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، فضلا عن منحة بقيمة 5 ملايين دولار تم توجيهها لقطاع الصحة فى وقت سابق لتعزيز جهود الدولة للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا.

وأوضحت أن الاتفاقيات التى وقعت اليوم تتوزع بواقع 17 مليون دولار موجهة لقطاع التعليم الأساسى، و31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، و4 ملايين دولار للتعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و27 مليون دولار للحوكمة الاقتصادية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية، و28 مليون دولار لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار فى مصر.

وأعرب السفير الأمريكى بمصر "جوناثان كوهين، عن سعادته بإعلان تقديم مساعدات اقتصادية بقيمة 125 مليون دولار من الولايات المتحدة لمصر، موضحا أن هذه المساعدات تعد جزءا من استثمار الحكومة الأمريكية فى مصر والذى بلغ 30 مليار دولار على مدار الأربعين عاما الماضية، والذى أدى إلى المساهمة فى توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحى إلى 25 مليون مصرى، والمساهمة فى القضاء على شلل الأطفال، وبناء 2000 مدرسة، وتقديم 4000 منحة جامعية، كما قدم الشكر لوزارة التعاون الدولى وجميع الشركاء فى مؤسسات الحكومة المصرية.

وأضافت ليزلى ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، أن التعديلات السبع على الاتفاقية الثنائية للمساعدات التى نحتفل بتوقيعها اليوم، تعزز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا والأثر الهائل لجهودنا المشتركة على الشعب المصرى.